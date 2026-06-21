Hospital de especialidades, sin especialistas y sin medicamentos

La ausencia de aire acondicionado generó aún más molestia entre los derechohabientes, quienes aprovecharon para exponer otras carencias del lugar

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El Hospital General Regional de Zona Número 270 del IMSS enfrenta una nueva crisis que se suma a las múltiples deficiencias denunciadas por los derechohabientes durante los últimos meses. Ahora, la falta de aire acondicionado mantiene inconformes tanto a pacientes como a trabajadores, en una ciudad donde la sensación térmica ronda los 50 grados centígrados.

Los primeros señalamientos surgieron por parte de familiares de pacientes internados, quienes denunciaron las complicaciones que enfrentan debido a las altas temperaturas dentro del inmueble.

"No hay aire acondicionado y los enfermos allá arriba están sin aire, yo le llevé abanico a mi paciente", expresó una derechohabiente inconforme al denunciar la situación.

Las quejas también se extienden a la conservación de medicamentos y al funcionamiento de equipos médicos que requieren condiciones adecuadas de temperatura para operar correctamente.

"Sobre todo los pacientes, hay medicamentos que requieren refrigeración, las máquinas; sí es importante que pongan atención en ese punto", señaló Amelia, otra de las usuarias afectadas.

Además del intenso calor, los pacientes denunciaron problemas relacionados con la limpieza e higiene de las instalaciones, situación que consideran inadmisible al tratarse de una institución que recibe aportaciones de trabajadores y pensionados.

"Como quiera, nos están rebajando a los que somos pensionados y los trabajadores, porque todo eso lo pagamos nosotros. Sobre todo la limpieza también del edificio; no cumplen las normas, los baños están de que te paras ahí y necesitas taparte la nariz", afirmó Enrique Segura.

La inconformidad aumentó cuando medios de comunicación acudieron al hospital para documentar las condiciones denunciadas por los usuarios. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, personal de seguridad privada intervino para solicitar a los reporteros que abandonaran las instalaciones.

La medida generó aún más molestia entre los derechohabientes, quienes aprovecharon para exponer otras carencias que, aseguran, afectan diariamente la calidad de la atención médica que reciben.

Entre las principales denuncias destaca la falta de especialistas y la demora para realizar estudios médicos, situación que obliga a muchas familias a buscar atención en servicios particulares.

"De nada sirve este hospital. Le cambiaron el nombre también porque decía de especialidades y de especialidades no tiene nada. Hemos estado con mi suegra aquí por dos o tres meses y sin estudios; con mi hermano también. Nosotros hemos hecho estudios particulares de cuatro o cinco mil pesos porque no hay quien los haga aquí, que no jalan los aparatos; el chiste es que nunca dan el servicio como es", manifestó otro derechohabiente.

A las quejas por la falta de especialistas se suman los constantes problemas para surtir medicamentos, situación que afecta especialmente a pacientes que deben recorrer largas distancias para acudir a sus consultas.

"No encuentro medicamento también, oiga. Es hospital de especialidades, pero sin medicamentos, ¿y qué ganamos? Se batalla mucho. A lo mejor ellos no tienen la culpa, no sé dónde estará la culpa, dónde está el medicamento. Venir desde tan lejos por un medicamento tres o cuatro veces no se vale", expresó Lauro Esquivel.

Mientras las denuncias continúan acumulándose, pacientes y familiares exigen a las autoridades del IMSS atender de manera urgente las deficiencias que enfrenta el Hospital General Regional de Zona Número 270, al considerar que las condiciones actuales afectan directamente la atención y recuperación de los enfermos.