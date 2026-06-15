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Tamaulipas

Fiscal informa sobre investigación de abuso en Hospital Infantil

El caso se centra en la denuncia presentada por Daniela García, residente de Pediatría, quien relató que ella y otra compañera fueron víctimas de abuso sexual.

  • 15
  • Junio
    2026

El titular de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, fue interrogado por medios de comunicación respecto a la carpeta de investigación relacionada con el caso de abuso sexual que afectó a dos médicas en el Hospital Infantil de Tamaulipas, ocurrido la madrugada del 30 de diciembre de 2025.

En su respuesta, el fiscal confirmó que una persona se encuentra vinculada a proceso por estos hechos.

"Recientemente, la defensa de la persona vinculada solicitó ampliar el plazo de la investigación para poder aportar otros medios de prueba. Sin embargo, durante la investigación complementaria, la fiscalía corroboró con otros datos de prueba la tesis que motivó el ejercicio de la acción penal", destacó Govea Orozco.

El caso se centra en la denuncia presentada por Daniela García, residente de Pediatría del Hospital Infantil de Tamaulipas, quien relató que ella y otra compañera fueron víctimas de abuso sexual cuando un hombre ajeno a la institución ingresó al dormitorio, área de residentes en donde supuestamente fueron drogadas. 

La fiscalía continúa trabajando en el caso para asegurar que se haga justicia y se proteja a las víctimas.


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