Huasteca tamaulipeca en plena cosecha de mango

Con el apoyo de la federación y el estado, se ha logrado contener el avance de la mosca, sobre todo debido a la respuesta de los propios productores locales

La huasteca tamaulipeca vive su temporada alta de mango y los huertos de Gómez Farías, Llera, Ocampo y Xicoténcatl ya están a toda marcha.

A nivel estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural reportó que en Llera y Gómez Farías ya hay mil hectáreas de mango establecidas, parte de un plan para impulsar la reconversión de cultivos en la región.

En toda la zona se estima una producción cercana a las 5,000 toneladas, aunque el volumen varía cada ciclo por clima y sanidad.

Para el productor Víctor De León Orti, con varias décadas de dedicarse al mango, ya que su padre inició con esta actividad, este ha sido un buen año de cosecha.

“Comenzamos hace apenas 10 días y llevamos apenas un 30 por ciento de avance en la cosecha de mango kent, el cual se envía a las grandes empresas que el dan un valor agregado, ahí la llevamos a pesar de algunas situaciones como la mosca de la fruta, pero hemos logrado salir adelante”, dijo De León Orti.

Indicó que con el apoyo de la federación y el estado, se ha logrado contener el avance de la mosca, sobre todo debido a la respuesta de los propios productores locales.

Kent, el favorito de la industria

La variedad Kent es la más buscada por las empresas de jugos, pulpas, conservas y congelados. ¿La razón? Aguanta más tiempo en anaquel sin oxidarse, tiene pulpa abundante, casi no presenta hebra y su sabor es menos ácido.

Eso facilita el procesamiento industrial y reduce mermas en planta. Por eso, empacadoras y agroindustrias del sur de Tamaulipas y de otras entidades lo prefieren sobre otras variedades.

¿Qué hace diferente al Kent?

Vida de anaquel: Su cáscara gruesa y menor actividad respiratoria retrasan la maduración después del corte, lo que da más días para transportar y procesar. Sin hebra: La pulpa es firme y lisa, ideal para cubos, rebanadas y puré sin residuos fibrosos que tapen maquinaria. Rendimiento industrial: Mayor porcentaje de pulpa aprovechable y grados Brix estables (porcentaje de azúcar en la fruta), lo que da mejor rendimiento en jugos y concentrados.

Lo que viene

Tamaulipas está dentro del plan federal para llegar a 219 mil hectáreas nacionales de mango, con un rendimiento promedio que ya subió de 10.83 a 10.85 toneladas por hectárea.

El estado aporta superficie, pero aún está lejos de Sinaloa, Guerrero y Nayarit. Con más hectáreas de Kent y manejo fitosanitario, la Huasteca busca consolidarse como proveedora clave para la agroindustria y la exportación.

La pelea contra la mosca de la fruta

El mango es hospedero de la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens), plaga cuarentenaria que limita la movilización y exportación.

En Gómez Farías y la región, el Gobierno del Estado invirtió más de un millón de pesos en una primera etapa para trampeo masivo y medidas fitosanitarias.

La estrategia incluye: colocar más trampas con atrayente en huertas y traspatios, recolección y destrucción de fruta caída, y liberación de moscas estériles.

Tamaulipas está incluido en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, que en 2022 produjo más de 2,500 millones de moscas estériles para 25 entidades.

A nivel nacional, el Senasica opera la Técnica del Insecto Estéril: se liberan 3,000 moscas estériles por hectárea y hasta 20 millones por semana en zonas productoras.

¿Se ha logrado erradicar?

Las campañas han bajado la prevalencia y mantienen zonas de baja prevalencia en cítricos y mango, lo que permite movilizar fruta bajo protocolos. Sin embargo, la mosca mexicana de la fruta sigue presente en Tamaulipas.

Es nativa de la Sierra Madre Oriental y tiene hospederos silvestres en la región, por lo que el riesgo de reinfestación es permanente. El objetivo actual es mantener poblaciones bajas y avanzar hacia “sitios libres de producción”: si en 12 meses no hay larvas ni adultos, se puede declarar un área libre.

Para lograrlo, SADER, Senasica, la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal trabajan con productores en trampeo, control biológico y químico.

¿Qué más se siembra en la región?

Además de Kent, en la Huasteca tamaulipeca hay presencia de Tommy Atkins, Haden, Manila, Petacón y Ataulfo.