Nuevo León

Helicóptero participa en rescate de senderista en La Huasteca

Debido a lo accidentado del terreno y a la dificultad para realizar el traslado por vía terrestre, las autoridades solicitaron apoyo aéreo

  • 31
  • Enero
    2026

Un operativo aéreo fue desplegado por Protección Civil de Nuevo León para rescatar a una persona que resultó lesionada mientras realizaba senderismo en la zona de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina.

El incidente ocurrió este sábado 31 de enero en la Ruta Orcones, donde el senderista sufrió una caída de su propia altura, provocándose una lesión en una de sus extremidades inferiores.

Debido a lo accidentado del terreno y a la dificultad para realizar el traslado por vía terrestre, las autoridades solicitaron el apoyo del helicóptero, el cual fue clave para llevar a cabo las maniobras de extracción de la persona lesionada.

En el sitio ya se encontraba personal de Protección Civil de Santa Catarina brindando la primera atención. 

Hasta el momento, los trabajos de rescate continúan.


