Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
55b6a725_c1f4_424b_abd5_2c8c5b0b1f02_71616ec17b
Tamaulipas

Impulsan programa de reutilización en escuelas de Matamoros

El agua recuperada es destinada para el uso en sanitarios, riego de áreas verdes y labores de limpieza, lo que contribuye a reducir el consumo.

  • 01
  • Junio
    2026

Con el objetivo de fomentar el uso responsable del agua entre las nuevas generaciones, fue puesto en marcha el programa “Agua en la Escuela” en la Escuela Secundaria Federal No. 5 “Macedonio Capistrán de la Garza”, como parte de una iniciativa impulsada por el Departamento de Cultura del Agua de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad.

Este proyecto busca crear conciencia entre estudiantes, docentes y personal educativo sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico, mediante acciones prácticas que permitan su aprovechamiento dentro del entorno escolar.

Como parte de la estrategia, se implementó un sistema de captación de agua que anteriormente se desperdiciaba, principalmente la proveniente del goteo de los aires acondicionados. Este recurso ahora es recolectado, almacenado en tinacos y contenedores, y reutilizado en distintas actividades dentro del plantel.

0ab41a1a-8094-4cec-8d61-6f7af7913796.jpeg

El agua recuperada es destinada para el uso en sanitarios, riego de áreas verdes y labores de limpieza, lo que contribuye a reducir el consumo de agua potable en la institución.

Para la operación del sistema, se realizó la donación de cuatro tinacos con capacidad de mil 100 litros cada uno, así como dos contenedores de 200 litros, beneficiando directamente a la comunidad escolar.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración de diversas empresas del sector privado, entre ellas Cedro de México, Mopec Security, Soluciones y Servicios del Noreste y Edificaciones y Proyectos Roal, quienes se sumaron a esta iniciativa enfocada en la sostenibilidad.

d98bad56-9476-472b-b845-c529fb36f606.jpeg

Autoridades destacaron que este tipo de acciones no solo representan un ahorro significativo del agua, sino que también fortalecen la educación ambiental en los jóvenes, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida.

El programa resalta que cada gota cuenta y que inculcar estos valores desde la educación básica es una inversión a futuro, en la que la participación de toda la comunidad resulta fundamental para garantizar el cuidado del vital líquido.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

232_4ee1fc10ed
Niega Américo Villarreal vínculos con grupos criminales
falta_de_representacion_desmotiva_voto_de_los_jovenes_en_nl_7961596e00
Preocupa salud emocional de adolescentes en Reynosa
EH_CONTEXTO_36_af0be24e26
Beto Granados rechaza acusaciones contra Américo Villarreal
publicidad

Últimas Noticias

thsdh_8d71068785
Japón abandona el CET y decide entrenar en El Barrial
inter_spacex_falcon_9_7aff724021
Salida de SpaceX a bolsa incrementaría aún más la riqueza de Elon
Whats_App_Image_2026_06_03_at_6_28_01_PM_9a62e91ff7
Proponen módulo virtual permanente para atender depresión en NL
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×