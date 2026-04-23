Ampliaciones industriales impulsan empleo en Matamoros

El presidente de CANACINTRA delegación Matamoros, Óscar Macario Farías, informó que varias plantas industriales en el municipio continúan en proceso de ampliación, lo que ya comienza a traducirse en nuevas oportunidades laborales.

Nuevas contrataciones y expansión de empresas

Detalló que, además de la expansión de empresas ya establecidas, recientemente se instaló una nueva compañía en la ciudad, la cual prevé contratar a poco más de 100 personas en un periodo aproximado de mes y medio. Señaló que el organismo empresarial se encuentra trabajando de manera coordinada con esta firma para facilitar su proceso de integración.

El dirigente explicó que, en muchos casos, el crecimiento industrial no siempre se refleja con la llegada de nuevas empresas, sino con la ampliación de operaciones de las maquiladoras existentes, mediante la implementación de nuevas líneas de producción.

Crecimiento industrial impulsa economía local

“Muchas de estas plantas están en procesos con nuevas líneas, lo que implica más contratación de personal”, indicó.

Finalmente, subrayó que este tipo de movimientos fortalece la dinámica económica local, al generar empleo y consolidar a Matamoros como un punto clave para la industria manufacturera.

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