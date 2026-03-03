Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Inicia DIF Victoria actividades del mes de la Educación Especial

El alcalde Eduardo Gattás y el DIF Victoria entregaron nueve rampas para alumnos con discapacidad, en el marco del Mes de la Educación Especial

  • 03
  • Marzo
    2026

El alcalde Eduardo Gattás y la presidenta del DIF Victoria, Lucy Rodríguez, inauguraron rampas de acceso y movilidad para alumnos con discapacidad de la escuela primaria Epigmenio García en la capital del estado.  

Con la instalación de nueve rampas, el gobierno de Victoria da un paso al respeto, la inclusión, igualdad y empatía hacia las niñas y niños, dijo Gattás Báez, al señalar que las escuelas del nivel básico han recibido el apoyo de su gobierno y del DIF. 

“En especial, a los alumnos Alejandra Lizbeth y Manuel Arnulfo, a quienes reconozco su voluntad de superarse en el ámbito educativo, personal y social”, señaló. 

En el arranque oficial de las actividades de marzo, Mes de la Educación Especial, participó la titular de la USAER, Mtra. Silvia Salazar González, la regidora Alexia Gamundi Villarreal como gestora de la obra, y el director del plantel, Prof. Carlos David Barrón, quien agradeció el apoyo del Gobierno de Victoria.


