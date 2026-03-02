Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados

Nicolás Sánchez se queda al frente de Rayados como técnico interino al menos para los partidos ante Querétaro y Tigres, en la edición 142 del Clásico.

El Club Monterrey dio a conocer este domingo la salida de Domènec Torrent como entrenador tras una serie de malos resultados en el Clausura 2026.

Ante la premura de los próximo compromisos, la directiva albiazul optó por dejar a Nicolás Sánchez al frente de la plantilla.

“Nico” formaba parte del cuerpo técnico de Torrent como auxiliar.

Después de ocho jornadas del Clausura, el Monterrey suma tres victorias, un empate, cuatro derrotas, con 10 puntos, 10 goles anotados y nueve recibidos.

El paso de Domènec Torrent en Rayados

Dirigidos por Torrent, los Rayados sumaron en el “Gigante de acero” apenas una victoria con un empate y dos derrotas, lo cual mantuvo molesta a la hinchada que el pasado sábado en la derrota 2-0 ante Cruz Azul coreó consignas en contra del entrenador y pidió su despido.

El español dirigió 39 partidos, de los cuales ganó 16 con 13 derrotas y nueve empates.

