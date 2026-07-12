Inician regularización de la colonia Alianza Social en Reynosa

Cerca de 500 familias podrán obtener sus escrituras tras la firma de un convenio entre el propietario del predio y el INSUS

Cerca de 500 familias que desde hace más de dos décadas habitan la colonia Alianza Social, en Reynosa, podrán iniciar el proceso para regularizar su patrimonio, luego de que el propietario del predio y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) firmaran un convenio que permitirá la escrituración de los terrenos.

Aunque el asentamiento surgió de manera irregular, el propietario del predio, Alberto Eduardo Arjona López, aseguró que el objetivo no es desalojar a las familias, sino brindarles certeza jurídica sobre las viviendas que han ocupado durante años.

INSUS inicia proceso para otorgar certeza jurídica

"Nosotros no queremos recuperar casas, no queremos sacar a nadie de sus casas; nosotros lo que buscamos es nada más hacer la escrituración, que se nos pague lo que es de nosotros de la tierra y que ellos sigan viviendo en su casa, ya que tengan una escritura, un patrimonio seguro para que el día de mañana no tengan ningún problema", expresó Arjona López.

Al evento asistió el director regional del INSUS para Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, Yeraldo Emanuel Torres Flores, quien explicó que la firma del contrato de mandato marca el inicio formal del procedimiento de regularización.

"Se va a firmar el día de hoy un contrato de mandato, que es un convenio entre el titular de la propiedad de la colonia Alianza Social y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Nosotros somos un instituto destinado a regularizar asentamientos humanos, es decir, aquellas colonias que por muchos años han estado asentadas, pero que carecen de certeza jurídica", explicó.

Escrituras podrían ser gratuitas para los beneficiarios

El programa estará dirigido únicamente a las personas que acrediten haber permanecido en posesión de un lote durante estos años. En la reunión también participaron autoridades municipales del área de Tenencia de la Tierra, quienes respaldaron el acuerdo.

Torres Flores destacó que el procedimiento contempla subsidios para reducir los costos del trámite, permitiendo que las escrituras puedan obtenerse de manera gratuita al exentar el pago de derechos registrales y servicios notariales, siempre que los interesados cumplan con los requisitos establecidos.

Con la firma del convenio, los ocupantes deberán cubrir el pago correspondiente del terreno al propietario y, una vez liquidado, recibirán la carta de liberación que les permitirá tramitar sus escrituras.

Finalmente, Alberto Eduardo Arjona López advirtió que durante años algunas personas lucraron con la necesidad de los habitantes al cobrarles por terrenos que no eran de su propiedad, por lo que pidió a las familias acercarse únicamente a las instancias responsables del proceso de regularización.