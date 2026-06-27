Inician trabajos de rehabilitación vial en la colonia Loma Blanca

El secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, informó que las labores contemplan trabajos de bacheo con concreto hidráulico

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Como parte del paquete de obra pública 2026, el Gobierno Municipal de Reynosa dio inicio a los trabajos de rehabilitación vial en la colonia Loma Blanca, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas y peatones que transitan por este sector de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, informó que las labores contemplan trabajos de bacheo con concreto hidráulico, así como la aplicación de carpeta asfáltica sobre la calle Loma Baja, acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura urbana.

El funcionario señaló que estas obras forman parte de un programa de rehabilitación que continuará desarrollándose en distintos sectores de Reynosa durante el presente año.

"Estamos iniciando un bacheo con concreto hidráulico y vamos a trabajar también en la calle Loma Baja con carpeta asfáltica; vamos a seguir trabajando en esta colonia y otras más como parte del paquete de obra 2026", expresó.

López Arias destacó que los habitantes de la colonia han recibido de manera positiva el inicio de estas acciones, al considerar que contribuirán a mejorar el estado de las vialidades y la calidad de vida de las familias del sector.

Con este tipo de proyectos, el Ayuntamiento de Reynosa busca continuar impulsando el mejoramiento de la infraestructura urbana en diferentes colonias del municipio.