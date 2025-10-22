Instalaciones militares recibirán familias para Paseo Dominical

Elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional recibirán a las familias neoladerenses para compartir actividades recreativas y promover la convivencia en un ambiente seguro y cercano en el 29 Regimiento de Caballería este domingo.

Toda la comunidad está invitada al Paseo Dominical en las instalaciones del Cuartel Militar, ubicado en la Calle Doctor Mier 6099, en la Colonia Militar, de las 8:00 a las 13:00 horas.

El teniente cirujano dentista, Javier Flores Lazcano, explicó que la intención es tener un acercamiento a la población, y ofrecerles la experiencia de ver cómo vive un militar, además, se darán paseos en los vehículos castrenses.

“Asimismo, dar orientación contra adicciones y prevención en temas de salud. El Cuerpo de Bomberos y el Zoológico también formarán parte de este Paseo Dominical para hacer mejor su experiencia. La recomendación es que vengan con calzado cómodo, ropa pues que nos cubra un poquito del sol, una gorra, un sombrero, y pues con toda la actitud de conocer todas las actividades que tenemos planeadas para ustedes”, expresó.



Se realizarán demostraciones e interacción con animales del zoológico, además, podrán tomarse fotografías y en esta ocasión, a las primeras personas que lleguen se les darán gorras con la imagen del Paseo Dominical.

“Es para que ellos vean cómo vivimos y que se sientan en confianza al convivir con sus fuerzas armadas, ya que nosotros estamos para ayudar a la población y una de nuestras misiones es ayudarlos y protegerlos”, aseveró el teniente.

