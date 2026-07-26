Miguel Flores destaca el fortalecimiento de conectividad de NL

Flores Serna explicó que este logro responde a una planeación conjunta, enfocada en modernizar las instalaciones de la terminal aérea y sus vías de acceso

La consolidación del vuelo directo Monterrey–París como una ruta permanente representa un paso firme en el fortalecimiento de la conectividad internacional y la competitividad económica de Nuevo León, afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.

La decisión de la aerolínea de mantener la ruta con tres frecuencias semanales confirma la posición de la entidad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la atracción de capitales extranjeros.

Al respecto, Flores Serna explicó que este logro responde a una planeación conjunta entre el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y el Gobierno del Estado, enfocada en modernizar las instalaciones de la terminal aérea y sus vías de acceso.