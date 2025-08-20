Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_7983cb76df
Tamaulipas

ISSSTE construye clínica en Díaz Ordaz; invierte $11.7 millones

Con inversión de $11.7 millones de pesos, el ISSSTE construye una clínica en Díaz Ordaz, Tamaulipas, la cual beneficiará a más de 2,200 derechohabientes

  • 20
  • Agosto
    2025

Con una inversión de $11.7 millones de pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzó la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en el municipio fronterizo de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, la cual beneficiará a más de 2 mil 200 derechohabientes de la región y de localidades cercanas.

El proyecto contempla la instalación de un consultorio de medicina familiar, un consultorio de estomatología y una sala de curaciones, con lo que se busca ampliar la cobertura de salud preventiva y de primer nivel en la zona.

En un enlace virtual durante la Mañanera del Pueblo, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Américo Villarreal Anaya que esta obra responde a una necesidad social largamente solicitada en la frontera de Tamaulipas.

“Es una unidad más pequeña, pero muy demandada por los habitantes, quienes están muy contentos con el inicio de los trabajos”, señaló Batres.

Cabe señalar que la clínica se edificará en una superficie de 272 mil 21 metros cuadrados y ofrecerá consultas de seguimiento, diagnósticos, atención preventiva y promoción del cuidado integral de la salud.

De acuerdo con el comunicado oficial, la construcción forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura hospitalaria del ISSSTE, que incluye nuevas unidades médicas en diferentes regiones del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

freg_72e3a0b77f
Pide Zulmma reactivar la economía de la región Centro-Carbonífera
pemex_sheinbaum_d7e920d323
Pemex cerrará 2030 con deuda de US$77,000 millones: Federación
red_electrica_inversion_90efcf2892
Invertirá CFE $163 mil millones en modernizar red eléctrica
publicidad

Últimas Noticias

inter_atque_helicoptero_colombia_45c1ac9683
Ataque a helicóptero policial y bomba en Colombia deja 17 muertos
escena_gloria_trevi_76ff6788fc
Gloria Trevi recibirá el premio Leyenda de la Herencia Hispana
inter_deslave_guinea_6ba21c8ace
Deslave en Guinea deja al menos 11 muertos tras fuertes lluvias
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×