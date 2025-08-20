ISSSTE construye clínica en Díaz Ordaz; invierte $11.7 millones

Con una inversión de $11.7 millones de pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzó la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en el municipio fronterizo de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, la cual beneficiará a más de 2 mil 200 derechohabientes de la región y de localidades cercanas.

El proyecto contempla la instalación de un consultorio de medicina familiar, un consultorio de estomatología y una sala de curaciones, con lo que se busca ampliar la cobertura de salud preventiva y de primer nivel en la zona.

En un enlace virtual durante la Mañanera del Pueblo, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Américo Villarreal Anaya que esta obra responde a una necesidad social largamente solicitada en la frontera de Tamaulipas.

“Es una unidad más pequeña, pero muy demandada por los habitantes, quienes están muy contentos con el inicio de los trabajos”, señaló Batres.

Cabe señalar que la clínica se edificará en una superficie de 272 mil 21 metros cuadrados y ofrecerá consultas de seguimiento, diagnósticos, atención preventiva y promoción del cuidado integral de la salud.

De acuerdo con el comunicado oficial, la construcción forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura hospitalaria del ISSSTE, que incluye nuevas unidades médicas en diferentes regiones del país.

