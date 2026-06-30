Renueva ISSSTE quirófanos del Hospital Constitución en Monterrey

El ISSSTE concluyó la renovación total de tres quirófanos en la Clínica Hospital Constitución, en Monterrey, con una inversión de 93 millones de pesos

La Clínica Hospital Constitución, en Monterrey, Nuevo León, ya opera con tres quirófanos completamente renovados y equipados con tecnología de última generación, tras una inversión de $93 millones de pesos destinada a fortalecer la atención quirúrgica de los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El director general del instituto, Martí Batres Guadarrama explicó que la remodelación incluyó la reconstrucción total de las salas de cirugía y la adquisición de 85 nuevos equipos médicos especializados, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de las intervenciones.

Así lucen los nuevos quirófanos de la Clínica Hospital Constitución del @ISSSTE_mx en 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝘆, 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗼́𝗻, que en próximos días comenzarán a operar. pic.twitter.com/vfdyqcgJhz — Martí Batres (@martibatres) June 21, 2026

Batres detalló que los tres quirófanos fueron reconstruidos desde cero y cuentan con equipamiento de última generación para ampliar la capacidad de atención médica en el hospital ubicado en Monterrey.

"Son quirófanos totalmente reconstruidos, son nuevos", destacó.

Como parte del rediseño, cada sala incorpora un panel gráfico de gran formato con imágenes de una estepa, una playa y una cascada, pensado para ofrecer un entorno más amable tanto para los pacientes como para el personal médico.

"Cada uno de ellos tiene un panel gráfico al fondo, enorme, con el objeto de darle tanto al paciente cuando entra al quirófano, como a las y los cirujanos y al equipo quirúrgico, un ambiente diferente", explicó.

Equipamiento de alta tecnología

La renovación incluyó la instalación de 85 equipos médicos, entre ellos carros rojos para emergencias, monitores de signos vitales, aspiradores gástricos, unidades de anestesia, microscopios oftalmológicos, lámparas quirúrgicas móviles y de techo, mesas quirúrgicas de última generación y unidades avanzadas de electrocirugía.

Con este nuevo equipamiento, el ISSSTE busca fortalecer la capacidad quirúrgica del hospital y ofrecer procedimientos más seguros y eficientes para los pacientes de Nuevo León.

También renuevan camas hospitalarias

Además de la modernización en Monterrey, Martí Batres informó que el ISSSTE adquirió 2,275 camas hospitalarias eléctricas, con una inversión de $205 millones de pesos, como parte de la estrategia nacional para renovar la infraestructura médica.

Las nuevas camas son impermeables, retardantes al fuego y antibacteriales. Además, cuentan con controles independientes para pacientes y personal de salud, barandales ergonómicos, soportes para equipos médicos y pedales que facilitan su traslado dentro de las unidades hospitalarias.

"Tanto el personal médico como el propio paciente pueden mover la cama mediante sus controles", explicó.

Más de 1,000 camas ya están en operación

Hasta el momento, el ISSSTE ha instalado 1,075 camas eléctricas en 33 hospitales del país y continuará con las entregas durante las próximas semanas.

Batres destacó que uno de los casos más representativos es el Hospital Regional de Mérida, Yucatán, donde fueron sustituidas las 103 camas que aún funcionaban con sistema manual.

En hospitales de Cuernavaca, Iztapalapa, Veracruz y otras entidades también comenzó la distribución del nuevo mobiliario hospitalario.

Finalmente, señaló que tanto la renovación de quirófanos en Monterrey como la sustitución de camas forman parte del programa de modernización de la infraestructura médica impulsado por el Gobierno federal.