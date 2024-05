La historia del maestro que inspiró una película

El profesor Sergio Iván Juárez, reconocido como "Radical", ha dejado una huella imborrable en la escuela primaria Francisco Zarco en Matamoros.

Su enfoque innovador y motivador ha transformado la vida de sus alumnos y ha inspirado a otros maestros a seguir su ejemplo.

Desde el comienzo de su carrera, el profesor Juárez se propuso motivar a sus alumnos a través de juegos y actividades divertidas. Su objetivo principal era hacer que los niños disfrutaran del aprendizaje y se sintieran involucrados en el proceso educativo.

Mi mamá siempre me fue motivando a guiarme por esa profesión de ser profesor, porque pues esta profesión es más que eso. Hay que ser humanos con lo que hay, entenderlo para poder ayudarnos.

No es simplemente que llenar cuadernos y libros, sino entender a la persona para poderle ayudar a crecer, comentó.

Pronto se dio cuenta de que escuchar a sus alumnos era fundamental para comprender sus necesidades y ayudarlos a crecer.

En ese momento, los niños estaban totalmente desmotivados. En el momento en que estaban en el salón de clases, se dormían, estaban aburridos. Probablemente la mejor forma tradicional de dar las clases.

Entonces yo lo que hice fue hacerlos, motivarlos en base a juegos, porque los niños es lo que quieren, ellos quieren divertirse, pasarse un momento agradable.

Entonces eso fue como que el impulso para luego ir agregando lo que es parte de las enseñanzas necesarias, comentó.

En la escuela primaria "José Urbina López", el profesor Juárez no solo se dedicó a preparar sus clases, sino que también se involucró personalmente con sus alumnos.

Les brindó un espacio seguro para expresar sus preocupaciones y problemas personales, y se esforzó por comprender su situación. Esta conexión humana fue fundamental para establecer una relación de confianza y ayudar a los niños a florecer.

El enfoque de Juárez tuvo resultados sorprendentes. Sus alumnos no solo obtuvieron excelentes calificaciones en la prueba Enlace, sino que también se destacaron en otras áreas de la vida.

Una vez llegué, como que te dejas inmerso en eso de cumplir los programas. Pues sí, pero dejas como el lado humano. Que es que él te platique, profes, que yo no vengo sin comer... En mi casa hay problemas. Yo no me siento a gusto.

O, por ejemplo, no me tratan bien. Esa es la parte más importante, e involucras al alumno. Cuando lo involucras, él entonces empieza a entender que hay alguien ahí que está para ayudarte, comentó.

Algunos de ellos han seguido carreras profesionales exitosas y continúan manteniendo contacto con su querido maestro.

Siguieron creciendo y avanzando. Pues fíjese que en el caso de Paloma, ahorita tenemos que ella terminó su profesión. Ella es abogada, y se está lanzando ahorita de diputada aquí en Matamoros.

Y muchos de los alumnos de los que tengo contacto todavía, algunos ya son profesionistas, dijo.

La influencia del profesor Juárez trascendió las fronteras de su escuela cuando una revista lo comparó con Steve Jobs y su historia se hizo viral.

Esto llevó a la creación de la película "Radical", basada en su experiencia y en la transformación que logró en sus alumnos.

Y es un proceso que yo sigo sobrellevando. De lo que es el que se vea la película, que se vea la historia.

Que me pregunte, profesor, cómo le hago, pues generando motivación esa es, creo que ahorita la parte fundamental. Motivar a otros a generar el cambio, comentó.

Ahora, el compromiso del profesor Juárez va más allá de su salón de clases. A través de conferencias y charlas, comparte su historia y motiva a otros maestros a generar un cambio positivo en la educación.

Su objetivo es inspirar a más profesores a adoptar un enfoque motivador y a generar un impacto duradero en la vida de los estudiantes.

La historia del profesor Sergio Iván Juárez es un recordatorio poderoso de que la educación va más allá de los libros y las calificaciones. Es un llamado a escuchar, motivar y entender a los estudiantes para ayudarlos a crecer y alcanzar su máximo potencial.

Su legado perdurará en las generaciones venideras y continuará inspirando a maestros radicales que buscan cambiar el mundo a través de la educación.

Sí, realmente yo me siento como comprometido, ya que ahora ha salido toda esta historia de lo que se muestra, me siento más comprometido a seguir generando.

No solamente a mejor en los alumnos, sino ahora en profesores, porque me han invitado a muchas conferencias donde les platico la historia.

Y se van bien motivados los maestros con las ganas de que ellos también puedan generar el cambio. Y van a salir de ahí muchos maestros radicales, concluyó.

