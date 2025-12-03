Lidera Reynosa recaudación fiscal en Tamaulipas en 2025

La Oficina Fiscal de Reynosa cerrará el año 2025 como la dependencia con mayor recaudación en todo Tamaulipas, luego de superar su propia marca histórica establecida en 2024.

De acuerdo con la institución, el año pasado se generaron 470 millones de pesos por diversos trámites, pero para el último día de diciembre de este año la cifra ya había rebasado ese monto en alrededor del 10%, superando los $500 millones de pesos en ingresos.

El jefe de la Oficina Fiscal en Reynosa, Humberto Valdez Richaud, explicó que este aumento se debe en buena medida a los programas de condonación y facilidades implementados para que los ciudadanos puedan regularizar sus vehículos.

Señaló que para los propietarios de automóviles modelo 2010 y anteriores, se está condonando la totalidad de la deuda previa, además de entregar placas nuevas del modelo 2016 mediante un pago único de $5,990 pesos.

Valdez Richaud detalló que las motocicletas también están siendo contempladas dentro de estas facilidades.

“La licencia de motociclista cuesta 870 pesos y 800 pesos las placas nuevas, además de la condonación de toda la deuda anterior”, afirmó. Agregó que incluso los remolques están incluidos dentro de los beneficios para ponerse al corriente sin sanciones adicionales.

En cuanto al parque vehicular de Reynosa, el titular de la dependencia destacó la magnitud del rezago que aún existe.

“Yo le puedo decir sin temor a equivocarme que de cada diez vehículos, dos o tres andan con placas vencidas y otros dos o tres sin placas”, advirtió, al subrayar la importancia de que los ciudadanos atiendan el llamado a regularizarse para evitar multas o sanciones.

El funcionario reiteró que Reynosa continúa siendo el municipio líder en recaudación en todo el estado y que el cierre de año demuestra nuevamente la respuesta de la población a los programas de apoyo.

No obstante, aseguró que los ingresos podrían ser todavía mayores si más contribuyentes aprovecharan los descuentos y facilidades que seguirán vigentes durante este periodo.

La Oficina Fiscal puntualizó que estas acciones buscan no solo incrementar la eficiencia en la recaudación, sino también brindar certeza jurídica a los automovilistas y disminuir el número de vehículos que circulan en condición irregular por las calles de la ciudad.

