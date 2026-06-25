La quinta enyrega de la saga sumó $374 millones de pesos en el país y lidera la taquilla en Latinoamérica con más de 5 millones de asistentes en su estreno

Inicio / Escena / Arrasa en México ‘Toy Story 5’ con $374 mdp en su primera semana

A una semana de su estreno en México, el 18 de junio, "Toy Story 5" acumuló una taquilla de $374 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Con este desempeño, el país se convirtió en el mercado más exitoso de Latinoamérica para la producción de Disney y Pixar.

La cinta acumuló en sus primeros siete días un total de 5.27 millones de asistentes en salas mexicanas, superando a otros estrenos recientes.

Entre ellos destaca "El día de la revelación", del director Steven Spielberg, que apenas alcanzó 1.54 millones de espectadores desde su debut el 11 de junio.

De acuerdo con Box Office Mojo, la recaudación de "Toy Story 5" en México supera a otros mercados de la región como Brasil con $6.53 millones de dólares y Argentina con $5.40 millones de dólares, e incluso a China, con $18 millones de dólares.

A nivel global, la película animada ya supera los 366 millones de dólares en recaudación internacional.

El público mexicano, clave en la franquicia

El público en México ha demostrado una fuerte fidelidad a la saga protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

En 2019, "Toy Story 4" también superó los $20 millones de dólares en su primera semana y cerró su paso por cines con cerca de $72 millones de dólares en el país.

Aunque "Toy Story 5" tuvo un arranque destacado, no logró superar a "Inside Out 2" de 2024, que registró más de $29.85 millones de dólares en sus primeros días en México.

Tampoco logró superar a "Super Mario Galaxy: la película", que debutó con $394.4 millones de pesos.