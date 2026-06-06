Mantienen en semáforo rojo a municipios fronterizos de Tamaulipas

Los diez municipios de la frontera norte de Tamaulipas continuarán en semáforo rojo debido a la escasez de agua, ya que las presas internacionales únicamente disponen de volumen suficiente para garantizar el abastecimiento destinado al consumo humano, informó la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

La actualización del Semáforo del Cuidado del Agua fue presentada durante la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Evaluación y Seguimiento, donde se revisaron las condiciones hídricas de los 43 municipios de la entidad.

Además de los municipios fronterizos, Ciudad Victoria permanecerá en color rojo por las condiciones de disponibilidad del recurso, mientras que Tula continuará en el mismo nivel de alerta debido a la situación que enfrenta el acuífero Tula-Bustamante.

Durante la sesión, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, destacó los avances en infraestructura hidráulica realizados por el Gobierno del Estado para atender la problemática en la región del Altiplano.

Entre las obras más relevantes mencionó la perforación del pozo más profundo de Tamaulipas, ubicado en Bustamante, con una profundidad de 653 metros y una producción estimada de 3.4 litros por segundo.

De acuerdo con el funcionario, esta obra permitirá fortalecer el suministro de agua potable en comunidades como El Caracol, La Verdolaga, Magdaleno Aguilar, Las Antonias y Plutarco Elías Calles, localidades que enfrentan problemas recurrentes de abastecimiento.

En contraste, municipios de la zona sur como Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante y González permanecen en semáforo verde, favorecidos por las condiciones de la cuenca Guayalejo-Tamesí, donde no se registran escenarios de sequía.

Por otra parte, los municipios de Méndez, San Fernando, Burgos y Cruillas fueron clasificados en color amarillo, al igual que diversas localidades ubicadas en la cuenca Soto la Marina y en la región del Altiplano, donde se mantiene vigilancia preventiva sobre la disponibilidad del recurso hídrico.

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