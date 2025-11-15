Cerrar X
Tamaulipas

Marchan en Matamoros por justicia y mayor seguridad

Decenas de personas marcharon en Matamoros para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo y reclamar acciones ante la inseguridad

  • 15
  • Noviembre
    2025

La mañana de este sábado en el parque Olimpo de Matamoros, Tamaulipas se originó una marcha ciudadana donde decenas de personas se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido hace unas semanas en Uruapan.

Los asistentes también aprovecharon la movilización para expresar su inconformidad con la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum.

Durante el recorrido, los participantes corearon consignas y expusieron diversas demandas, principalmente relacionadas con el aumento de la inseguridad en el país y el desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública.

Los manifestantes señalaron que estos problemas han afectado directamente a miles de familias, por lo que pidieron una respuesta inmediata de las autoridades federales.

Al llegar a la Plaza Principal, los ciudadanos realizaron una concentración final donde reiteraron sus exigencias de justicia y mayor seguridad, además de pedir acciones concretas que fortalezcan los servicios de salud.

La marcha contó con el apoyo médico de  dos ambulancias y ocho paramédicos que permanecieron en alerta ante cualquier emergencia. A su vez, elementos de la Guardia Estatal vigilaron la marcha con dos patrullas, manteniendo presencia durante todo el recorrido y garantizando que la movilización se desarrollara sin incidentes.


