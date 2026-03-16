Marchan feligreses contra violencia e inseguridad de Matamoros

Integrantes de una asociación religiosa realizaron una marcha por las principales calles de Matamoros con el objetivo de orar por el municipio ante la violencia e inseguridad que, señalan, se registra día con día en la ciudad fronteriza.

Decenas de participantes protestaron por principales avenidas

El contingente inició su recorrido sobre la calle Sexta y avanzó por la avenida Independencia, donde decenas de participantes caminaron por la zona portando pancartas y entonando cánticos durante el trayecto.

La movilización concluyó en la plaza Juárez, punto en el que los asistentes se reunieron brevemente para realizar una oración colectiva por la paz y la seguridad en Matamoros, antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con los organizadores, la actividad buscó reunir a integrantes de la comunidad para pedir por la tranquilidad del municipio y enviar un mensaje de esperanza ante la situación de violencia que enfrenta la ciudad.

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