Más de 450 alumnos concluyen talleres CEDIF en Matamoros

Durante su mensaje, Beto Granados reconoció el esfuerzo de los graduados y destacó que este logro refleja su compromiso con la superación personal

El presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, y la presidenta del Sistema DIF Matamoros, Anita de Granados, encabezaron la ceremonia de graduación de más de 450 alumnos que concluyeron su capacitación en los talleres impartidos por los CEDIF, como parte de las acciones para impulsar el desarrollo personal y profesional de la población.

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, donde los egresados finalizaron su formación en distintas áreas, entre ellas Belleza, Computación, Cocina y Repostería, Auxiliar de Enfermería, Manualidades, Corte y Confección, Barbería, Bisutería y el taller de zumba "Bailando con Amor".

Durante su mensaje, Beto Granados reconoció el esfuerzo de los graduados y destacó que este logro refleja su compromiso con la superación personal y el desarrollo de nuevas habilidades.

Asimismo, agradeció la labor del DIF Matamoros y de su presidenta, Anita de Granados, al impulsar programas que fortalecen las oportunidades de crecimiento y mantienen una atención cercana a la ciudadanía.

La generación llevó el nombre de "María de Lourdes Sánchez Álvarez", en homenaje a una maestra del CEDIF reconocida por su legado y dedicación en la formación de alumnos.

Entregan constancias y reconocimientos especiales

Como parte de la ceremonia, se realizó la entrega de constancias a los egresados y una exposición de productos elaborados por los estudiantes. Además, se presentaron números de baile y una pasarela de modelaje para mostrar las habilidades adquiridas durante su capacitación.

También se otorgaron reconocimientos especiales en las categorías de Liderazgo, Capacitación Continua y Espíritu de Superación, destacando el esfuerzo tanto de alumnos como de docentes.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Matamoros y el Sistema DIF Matamoros continúan promoviendo espacios de aprendizaje que brindan herramientas para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el desarrollo de la comunidad.