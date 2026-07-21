La COEPRIS realizó análisis en toda la zona turística y aseguró que están en perfectas condiciones para recibir a los visitantes

Inicio / Tamaulipas / Mantienen vigilancia por sargazo y los residuos de hidrocarburo

Aunque el sargazo ya comenzó a arribar a las playas de Tamaulipas sin generar afectaciones al turismo, las autoridades mantienen la atención en los residuos de hidrocarburos que arrastran las corrientes del Golfo de México, debido al mayor riesgo de contaminación que representan para el litoral.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas-21 de julio

Las autoridades tamaulipecas se encuentran en alerta, pero señalan que las playas están en buenas condiciones debido al trabajo ardua que se realiza para que estos residuos o el sargarzo perjudique a los vacacionistas.

El titular de la dependencia, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que el arribo de esta alga marina es un fenómeno estacional que ocurre de forma recurrente en el litoral tamaulipeco, motivo por el cual la dependencia mantiene vigilancia permanente para dar seguimiento a su comportamiento.

Indicó que, aunque el sargazo ya ha sido detectado en diversos puntos de la costa del estado, los volúmenes observados son reducidos y muy inferiores a los registrados en el Caribe mexicano, donde este fenómeno ha generado problemas ambientales y turísticos de mayor magnitud.

El funcionario subrayó que hasta el momento no existen condiciones que representen un riesgo para los visitantes ni para el funcionamiento de los principales destinos de playa de Tamaulipas.

COEPRIS asegura que playas son aptas para los vacacionistas

Pese a la alerta por los hidrocarburos, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, confirmó que todas las playas de Tamaulipas se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los bañistas durante esta temporada vacacional de verano.

El funcionario estatal informó que, previo al inicio del periodo de descanso, el organismo llevó a cabo una revisión exhaustiva y levantamiento de muestreos en la calidad del agua de los principales destinos turísticos del estado.

Tras los análisis, se determinó que los sitios cumplen con los niveles bacteriológicos adecuados para el uso recreativo.

“Hoy podemos decir que están en condiciones para ser utilizadas por los bañistas”, señaló Rebolledo Urcádiz, destacando la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad de las familias locales, así como del turismo nacional y extranjero.