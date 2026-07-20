Matamoros reúne obras, seguridad y exposición militar

Américo Villarreal reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de Matamoros y la coordinación con los distintos niveles para impulsar proyectos

El alcalde de Matamoros, Beto Granados y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya encabezaron una jornada de trabajo que incluyó la inauguración de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, la entrega de obra pública, acciones en materia de seguridad y beneficios patrimoniales para familias del municipio.

En el Parque Olímpico de Matamoros fue inaugurada la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, con la asistencia de autoridades estatales, judiciales y militares.

Durante su intervención, el alcalde destacó que este evento representa un hecho histórico para la ciudad, al acercar a las familias matamorenses al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas mediante exhibiciones, módulos interactivos y actividades dirigidas a personas de todas las edades.

“Hoy es un día histórico para Matamoros. Hoy por primera vez recibimos en nuestra ciudad la Exposición Militar llamada ‘La Gran Fuerza de México’, la cual tiene como propósito mostrar a la sociedad la grandeza de nuestras fuerzas armadas integradas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional”, expresó.

La muestra permanecerá abierta del 20 de julio al 17 de agosto, en un horario de 9:00 a 20:00 horas. Las autoridades señalaron que forma parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Matamoros.

Rehabilitan el Centro de Convenciones y refuerzan coordinación por la seguridad

Posteriormente, las autoridades encabezaron la develación de una placa conmemorativa por los trabajos de rehabilitación y equipamiento del Centro de Convenciones Mundo Nuevo.

Se informó que estas acciones buscan fortalecer el desarrollo social, promover la convivencia familiar y ofrecer espacios dignos para el encuentro de la ciudadanía.

En el mismo recinto se desarrolló la sesión diaria de la Mesa de Paz, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde se refrendó la coordinación institucional para seguir fortaleciendo la seguridad, la paz y el bienestar de la población tamaulipeca.

Entregan pavimentación y escrituras a familias de Matamoros

Como parte de la gira de trabajo, el gobernador y el alcalde inauguraron la pavimentación de la avenida Roberto Guerra, en el tramo comprendido entre Playa Villagrán y avenida Tarahumara.

La obra contempló más de 5 mil 700 metros cuadrados de concreto asfáltico, además de la instalación de redes de agua potable y drenaje, alumbrado público, señalización, guarniciones y banquetas, en beneficio de cientos de habitantes del sector.

Durante el evento también fueron entregadas 134 escrituras a familias de 20 sectores de Matamoros, incluido el poblado Higuerillas, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre su patrimonio.

El gobernador Américo Villarreal reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de Matamoros y la coordinación con los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos en favor de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Beto Granados destacó el respaldo del Gobierno del Estado en áreas como salud, seguridad e infraestructura.

“Hoy el Doctor Américo Villarreal Anaya regresa a esta Avenida Roberto Guerra para hacerle justicia a los matamorenses que esperaron por más de 40 años para ver esta obra hecha realidad. Cuente con nosotros, señor Gobernador, porque nos ha demostrado con hechos y trabajo que los matamorenses siempre podemos con usted”, puntualizó.