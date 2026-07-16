Matamoros recibirá la exposición militar La Gran Fuerza de México

Se espera que esta exposición forme parte de las actividades más concurridas durante las celebraciones del Bicentenario en Matamoros

Como parte de los eventos por el Bicentenario de la ciudad, el Parque Olímpico será sede de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, un evento abierto al público donde se mostrará de cerca el trabajo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Exposición militar estará abierta durante casi un mes

La exposición estará disponible del 20 de julio al 17 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, todos los días. Durante ese periodo, las familias podrán recorrer distintas áreas con actividades interactivas y exhibiciones.

Entre lo que se podrá encontrar están tirolesa, puente de rappel, pistas infantiles, vehículos militares, demostraciones con perros y caballos, además de un museo itinerante y recorridos para escuelas y grupos.

Habrá actividades culturales y recreativas para las familias

También se contempla un campamento cultural municipal dentro del evento, en el que participarán alrededor de 400 niños y niñas a lo largo de cuatro semanas, con actividades enfocadas en convivencia, disciplina y trabajo en equipo.

Los fines de semana habrá presentaciones artísticas, incluyendo participaciones de agrupaciones locales, así como música por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con su orquesta y mariachi. Además, se instalará el Mercadito Vuelta México, donde emprendedores locales ofrecerán sus productos.

Se espera que esta exposición forme parte de las actividades más concurridas durante las celebraciones del Bicentenario en Matamoros.