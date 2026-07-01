Mejoran presas tamaulipecas; siguen bajas las internacionales

La Unión Agrícola Regional señaló que La Amistad y Falcón continúan siendo motivo de preocupación para el sector agrícola y las autoridades hídricas

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) dio a conocer el estado actual de las principales presas de la entidad, donde se observa una recuperación favorable en la mayoría de los embalses estatales. Sin embargo, las presas internacionales La Amistad y Falcón continúan registrando niveles críticamente bajos.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas - 1 de julio

De acuerdo con el reporte correspondiente al 29 de junio de 2026, la presa Vicente Guerrero se encuentra al 61% de su capacidad, mientras que la Marte R. Gómez alcanza el 62.4%, niveles que reflejan una mejor condición hídrica en comparación con años anteriores.

El informe de la UARNT también indica que la presa Pedro José Méndez registra un 99.3% de llenado; la República Española, 96.3%; la Emilio Portes Gil, 94.7%; y la Ramiro Caballero Dorantes, 85.3%, lo que refleja una importante recuperación derivada de las lluvias registradas en la entidad.

Por su parte, la presa Las Blancas reporta un nivel de 28.1%, mientras que el sistema lagunario del Chairel supera su capacidad ordinaria al ubicarse en 125%, situación atribuida a los escurrimientos generados por las recientes precipitaciones.

En contraste, las presas internacionales continúan siendo motivo de preocupación para el sector agrícola y las autoridades hídricas. La presa La Amistad registraba apenas un 5.6% de su capacidad antes de las lluvias y después llegó a 19.4%, mientras que la Falcón alcanzó solo el 15.3% y después de las precipitaciones llegó a 16%, cifras que evidencian la persistencia de los efectos de la sequía en la cuenca del río Bravo.

La UARNT destacó que, aunque las condiciones de las presas estatales han mejorado considerablemente, el bajo nivel de los embalses internacionales mantiene la incertidumbre para el distrito de riego del norte del estado, así como para la disponibilidad futura del recurso hídrico en la región fronteriza.

El reporte pone de manifiesto el contraste entre la recuperación de los principales cuerpos de agua administrados por el estado y la situación crítica que aún enfrentan las presas binacionales, cuya recuperación dependerá de aportaciones extraordinarias en sus cuencas durante los próximos meses.