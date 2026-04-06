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Tamaulipas

Lluvias dan respiro al campo en norte de Tamaulipas

Precipitaciones tras meses de sequía benefician distritos 025 y 026, mejoran humedad en cultivos y abren posibilidad de recuperación agrícola parcial

  • 06
  • Abril
    2026

Las lluvias registradas desde el sábado en el norte de Tamaulipas dieron un respiro a los distritos de riego 025 y 026, tras meses de sequía que habían golpeado severamente la actividad agrícola en la región. 

De acuerdo con reportes de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, las precipitaciones —derivadas del frente frío 43— dejaron acumulados de entre 1 y 6 pulgadas en distintas zonas, con una cobertura prácticamente generalizada que permitió recuperar humedad en amplias extensiones de cultivo. 

El fenómeno representa un alivio parcial para los productores, quienes desde el año pasado enfrentan una crisis hídrica que ha impactado directamente la productividad del campo. Cultivos clave como el sorgo y el maíz han resentido la falta de agua, reduciendo sus expectativas de rendimiento y generando incertidumbre en el ciclo agrícola. 

Aunque las lluvias no resuelven de fondo el problema estructural de escasez, sí mejoran las condiciones del suelo y favorecen el desarrollo de los cultivos en curso, además de contribuir a la recuperación gradual de los sistemas de riego. 

Productores de la región señalaron que, de mantenerse este patrón de precipitaciones en las próximas semanas, podría iniciarse una recuperación parcial del campo tamaulipeco. Sin embargo, advirtieron que la disponibilidad de agua seguirá siendo el factor determinante para garantizar la viabilidad de la producción agrícola. 

En este contexto, el sector mantiene la expectativa de que las condiciones climáticas continúen favoreciendo la actividad, al tiempo que insiste en la necesidad de políticas y apoyos que permitan enfrentar de manera estructural los efectos de la sequía.


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