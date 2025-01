Migrantes enfrentan cierre de trámites y deportaciones en Reynosa

Reynosa se ha convertido en un punto clave de la actual crisis migratoria por su flujo constante de personas de diversas nacionalidades, quienes enfrentan múltiples desafíos en su camino hacia Estados Unidos.

Grupos de migrantes que habían conseguido citas a través de la aplicación CBP One para ser atendidos por las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza se encontraron con el cierre total de los trámites migratorios en los puentes fronterizos.

"Si tengo una cita con CBP One a las 09:00, ¿ahora qué voy a hacer? Me llegó una notificación, un mensaje", expresó un migrante de Haití, visiblemente preocupado por la situación.

Para muchos, regresar a sus países de origen no es una opción, pues huyen de contextos de inseguridad, pobreza extrema y amenazas directas a su vida.

"Por la delincuencia, por la miseria y muchas cosas, ya no puedo regresar. Es un poco complicado. Además, en el lugar donde yo estaba tuve problemas y por eso buscaba refugio", relató otro migrante haitiano.

Al mismo tiempo, Reynosa ha comenzado a recibir a los primeros deportados bajo las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. Más de 20 mexicanos, que apenas habían logrado cruzar al país vecino, fueron detenidos y regresados a territorio mexicano.

"Yo tenía como dos días y me detuvieron", mencionó uno de los deportados, mientras que otro explicó que había estado trabajando de manera irregular durante un año antes de ser deportado.

Entre los deportados se encuentra Jonathan Tolentino, quien apenas llevaba seis días de haberse reunido con su esposa en Estados Unidos. Tras cruzar el muro en Arizona, fue detenido, enviado a un centro de detención y finalmente deportado.

"Tenía seis días. Me detuvieron en el muro. Mi esposa se quedó allá. No nos dijeron nada. Supuestamente va un avión para la Ciudad de México, pero no sabemos. No tengo contacto ni nada", narró Jonathan.

Ante la llegada simultánea de migrantes con citas canceladas y deportados, los grupos de ayuda en Reynosa están trabajando a marchas forzadas para garantizar su seguridad.

"Ya lo que es el programa CBP One está cancelado. Lo que vamos a realizar ahora es buscar si tienen dónde quedarse. Nosotros tenemos un medio de transporte para llevarlos a los albergues", informó un delegado del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

Por su parte, Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, destacó la urgencia de recursos adicionales para atender a la creciente población migrante.

"Que se nos dé algún refuerzo, algunos vehículos para que sean llevados hacia los albergues y no vayan a tener algún secuestro. Desde ayer hasta ahora contamos en el albergue con cerca de 120 personas, pero en la ciudad hay muchos en hoteles, ya quedándose ahí", explicó.

La situación exige respuestas rápidas y coordinadas para brindar apoyo humanitario a los migrantes y deportados que enfrentan condiciones adversas en la frontera.

Comentarios