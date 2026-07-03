Militantes del PAN alistan votación interna en Tamaulipas

La mesa receptora comenzará a instalarse desde las 9:00 de la mañana, mientras que la votación se desarrollará de 10:00 de la mañana en adelante

Militantes del Partido Acción Nacional en la zona sur de Tamaulipas, se declaran listos para participar en el proceso interno para renovar la dirigencia estatal del partido, cuya jornada de votación se llevará a cabo el próximo 5 de julio.

El militante panista Cuauhtémoc Zaleta Alonso hizo un llamado a la militancia para acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto en un proceso que calificó como democrático y transparente.

Altamira contará con una casilla para la jornada interna

Informó que en Altamira la casilla será instalada en las oficinas del PAN, ubicadas sobre la calle Capitán Pérez, entre Vicente Guerrero y Benito Juárez.

La mesa receptora comenzará a instalarse desde las 9:00 de la mañana, mientras que la votación se desarrollará de 10:00 de la mañana en adelante.

En este municipio podrán participar más de 350 militantes, y se estima una afluencia cercana al 70 por ciento, es decir, más de 200 votantes.

Dos mujeres encabezan la contienda estatal

Zaleta Alonso explicó que, por criterios de paridad de género, la contienda estatal es encabezada por dos mujeres: Omeheira López Reyna, candidata a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, en fórmula con Francisco Javier Garza de Coss, candidato a la Secretaría General.

Y Gloria Garza Jiménez, candidata a la Presidencia del PAN, en fórmula con César Augusto "Truko" Verástegui Ostos, candidato a la Secretaría General.

A nivel estatal se espera una gran participación de militantes, en un proceso que permitirá sentar las bases de organización rumbo a las elecciones constitucionales de 2027 y 2028.