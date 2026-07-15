Gobierno de Tamaulipas adelanta pago a burócratas por vacaciones

El Estado cubrió quincena y parte del aguinaldo; este viernes pagará compensaciones y prima vacacional antes del receso administrativo

La secretaria de administración del gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manautou Galván dijo que ya se cubrió el pago correspondiente a la quincena y la primera parte del aguinaldo, a las y los trabajadores de todas las dependencias de la administración estatal, así como de los Organismos Públicos Descentralizados.

La funcionaria estatal dijo que, para este próximo viernes, se deberán de pagar las compensaciones y la prima vacacional de las y los trabajadores de todas las áreas del gobierno del estado.

“Necesitamos administrarnos bien, porque va a estar largo el periodo para volver a cobrar la otra quincena”, señaló.

La funcionaria estatal dijo que la circular ya se hizo llegar a todas las áreas administrativas, considerando que el último día de labores será este próximo viernes 17 de julio para regresar el 3 de agosto.

“Todas las áreas que tienen atención al público y que es necesaria la prestación de los servicios de manera continua, deberán de dejar las guardias correspondientes en beneficio de las y los tamaulipecos”, dijo Manautou Galván.