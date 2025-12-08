Podcast
Tamaulipas

Morena presenta nueva denuncia contra Cabeza de Vaca

Diputados de Morena denunciaron ante la FGR a Cabeza de Vaca por presunto huachicoleo fiscal y entregarán firmas de respaldo a la SCJN

  • 08
  • Diciembre
    2025

En la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, ambos de Morena, presentaron una nueva denuncia contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el llamado operativo de Huachicoleo Fiscal.

Tras entregar el documento, los legisladores ofrecieron detalles de la acusación, acompañados por Lupita Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas. Señalaron que el exmandatario habría tenido vínculos directos con la operación y pidieron a la nueva fiscal de la República iniciar una investigación exhaustiva.

Gutiérrez Luna y Prieto Herrera afirmaron que Cabeza de Vaca se encuentra en Estados Unidos, desde donde, aseguraron, intenta defenderse y evadir la justicia mexicana.

Los legisladores añadieron que este lunes 8 de diciembre acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar miles de firmas que respaldan las denuncias contra el exgobernador.


