Esto se debe a que Morena afirmó que el líder nacional del PRI vinculó al partido con la delincuencia organizada a través de redes sociales

Inicio / Nacional / Respalda CSP medida del INE contra publicaciones de Alito Moreno

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este jueves la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre solicitar al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, retirar todas aquellas publicaciones donde señala al partido de Morena como "narcopartido".

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo señaló que el organismo electoral cuenta con la responsabilidad de discernir sobre los argumentos que se llevan a cabo en una disputa entre partidos.

"El INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades y que no haya [...] uso de noticias falsas, argumentos sin fondo en el debate político. Que sea más bien propositivo y no de agresión", apuntó.

Aunque existe la posibilidad de que el PRI acuda al Tribunal para impugnar la decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión del INE como adecuada.

"Me parece bien que el INE esté cumpliendo su función", exclamó Sheinbaum.

Esta decisión se tomó por personal perteneciente a la Comisión de Quejas y Denuncias adscrita al Instituto Nacional Electoral en una sesión extraordinaria de carácter privado, en la que se analizó la solicitud de Morena sobre evitar que "Alito" Moreno relacione a su partido con grupos de la delincuencia organizada.

#BoletínINE 📄| La Comisión de Quejas y Denuncias del #INE determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra las publicaciones realizadas por el PRI.



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Al revisar la petición, se llegó a la conclusión de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI deberá retirar todas aquellas publicaciones en donde se utilicen las siguientes expresiones para referirse a Morena o sus militantes:

Narcogobierno

Narcopropagandista

Narcopolíticos

Narcodictadura

Cartel de Morena

Narcopartido

El instituto refirió que esto se debe a que Morena afirmó que se le atribuyen sin fundamentos "vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada". Por esta razón, la Comisión determinó las medidas cautelares debido a que son calificadas como una "imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante".