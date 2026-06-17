Muere CEO de Capital Factory en accidente de jet en Laredo

Un trágico accidente aéreo cobró la vida de Joshua Baer, fundador y director ejecutivo de la conocida aceleradora de empresas de Austin, Capital Factory.

El avión en el que viajaba se estrelló el martes por la noche sobre la autopista Loop 20 en Laredo, Texas, provocando un fuerte incendio e impactando a un vehículo particular, de acuerdo con The Guardian.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la aeronave era un jet Cessna 680A operado por la compañía NetJets, filial de Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett.

El vuelo había despegado por la tarde desde San José del Cabo, México, y tenía como destino final la ciudad de Austin.

De acuerdo con las declaraciones de José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, la torre de control del aeropuerto local emitió una alerta poco antes de las 10:00 p.m. (hora local) informando que una aeronave se encontraba en peligro tras perderse toda comunicación con ella.

"La aeronave intentaba desviarse hacia el Aeropuerto de Laredo (LRD) cuando cayó en el Loop 20, a varias millas de la pista de aterrizaje, y se detuvo tras impactar un vehículo de pasajeros en la autopista", detallaron las autoridades aeroportuarias en un comunicado.

Videos difundidos en redes sociales por la policía y agencias de noticias mostraron la gravedad del siniestro, con el avión envuelto en llamas mientras rescatistas y civiles intentaban sacar a los ocupantes.

Tras el impacto, cerca de siete automovilistas detuvieron sus marchas y bajaron a auxiliar de inmediato.

En un acto de heroísmo, dos de los conductores utilizaron un mazo y una pala para intentar romper las ventanas de la cabina. Gracias a estos esfuerzos y a la respuesta inmediata, cinco de los seis ocupantes del jet lograron salir por su propio pie.

Balance de víctimas

Las autoridades confirmaron que Joshua Baer, quien también destacó como miembro de la junta directiva del diario Texas Tribune entre 2015 y 2017, fue la única víctima mortal del accidente.

Por otro lado, los cinco pasajeros sobrevivientes del jet y el conductor del automóvil impactado fueron trasladados a hospitales locales, donde se reportan en condición estable.

Asimismo, cinco oficiales de policía recibieron atención médica en el lugar por inhalación de humo durante las labores de rescate.

La FAA y las autoridades de transporte locales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas precisas que provocaron la falla de la aeronave y su posterior caída.

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