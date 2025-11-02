Muere conductor tras volcadura en canal de Matamoros

La mañana de este domingo 2 de noviembre se registró una trágica volcadura sobre la Avenida Del Niño, a la altura de la calle Circón, en la colonia La Joya, en Matamoros, Tamaulipas, que dejó como saldo una persona sin vida.

Los primeros reportes señalan que una camioneta GMC de color rojo circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control, chocó contra el camellón central y terminó cayendo al canal de aguas negras.

El fuerte impacto provocó que la unidad quedara con severos daños materiales. Testigos señalaron que incluso el cofre fue proyectado varios metros del lugar del accidente.

Lamentablemente, el conductor perdió la vida de manera instantánea, quedando atrapado bajo la camioneta.

Elementos de la Guardia Estatal, Bomberos, Policía Investigadora y paramédicos acudieron al sitio para realizar las labores de rescate y las diligencias correspondientes. Personal de grúas trabajó durante varios minutos para sacar el vehículo del canal.

Las autoridades ya investigan las causas del accidente; sin embargo, los primeros indicios señalan que el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían sido factores determinantes.

Familiares del fallecido acudieron al lugar e identificaron el cuerpo, mostrando profunda consternación por el lamentable suceso.

