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Tamaulipas

Muere joven de 27 años antes de ser atendido en Cruz Roja

De manera extraoficial, se informó que el joven había estado conviviendo la noche anterior y presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas.

  • 14
  • Junio
    2026

La tarde de este domingo, un joven de 27 años falleció en Matamoros luego de no alcanzar a recibir atención médica en las instalaciones de la Cruz Roja.

Según el testimonio de la persona que lo acompañaba, inicialmente intentaron solicitar auxilio a través del número de emergencias, pero ante la falta de respuesta inmediata optaron por trasladarlo por sus propios medios en un vehículo de alquiler.

Al llegar al centro de atención, paramédicos le realizaron una valoración; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera extraoficial, se informó que el joven había estado conviviendo la noche anterior y presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del fallecimiento mediante las investigaciones y peritajes de ley. Asimismo, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.


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