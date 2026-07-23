Muere niño tras complicaciones por presunta picadura de insecto

De manera preliminar, el IMSS señaló que el niño llegó sin signos vitales a la Clínica 6, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación

Un niño de 2 años de edad falleció en la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás, luego de padecer más de una semana con complicaciones derivadas de una presunta picadura de insecto en el oído.

De acuerdo con el testimonio de la familia que reside en Ciénega de Flores , el menor, identificado como Mateo Misael, fue llevado a una unidad del IMSS, donde presuntamente recibió tratamiento con paracetamol y medicamento para la alergia antes de ser dado de alta.

En los días posteriores presentó fiebre, vómito y dejó de comer con normalidad, además de sufrir complicaciones respiratorias, por lo que sus padres buscaron nuevamente atención médica de urgencia.

La familia asegura que acudieron a la Clínica 6, donde presuntamente les indicaron que debían acudir a nuevamente a la Clínica 5.

Sin embargo, durante el trayecto el estado de salud del menor se agravó, por lo que regresaron a la Clínica 6, donde falleceria.

Revisa IMSS atención brindada al menor

Tras darse a conocer el caso, fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que se realiza una revisión pormenorizada de la atención médica brindada al menor y a su familia para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, el IMSS señaló que el niño llegó sin signos vitales a la Clínica 6, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, aunque estas no tuvieron éxito.

Asimismo, indicó que la familia acudió inicialmente a la Unidad de Medicina Familiar No. 31, ubicada junto a la Clínica 6, donde recibió la primera valoración antes de ser trasladado al hospital.

El Instituto agregó que una vez concluida la revisión del caso dará a conocer información sobre la atención que recibió el menor y las actuaciones del personal médico involucrado.

Por su parte, los agentes del Ministerio Público continúan con las investigaciones para poder esclarecer los hechos y designar responsabilidades por el fallecimiento del pequeño Mateo.