Muere niña atropellada; detienen al presunto responsable

Una niña de cinco años murió y su padre permanece grave tras ser atropellados en Matamoros. El presunto responsable huyó, pero ya fue detenido

Una niña de cinco años perdió la vida y su padre resultó gravemente lesionado luego de ser atropellados mientras se desplazaban en bicicleta sobre la avenida Camino Real, en Matamoros.

La menor, identificada como Macaria, murió a consecuencia del accidente registrado la noche de ayer. Su padre sufrió heridas de gravedad y permanece internado en el área de urgencias en estado crítico, entre la vida y la muerte.

Presunto responsable huyó tras el accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable conducía una camioneta Ford Ranger de color verde. Después del impacto abandonó el lugar y se dio a la fuga.

La mañana de este día se confirmó que el conductor fue detenido por las autoridades.

Las autoridades ya integran la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por los hechos.

El caso ha generado consternación entre habitantes del sector, quienes solicitaron reforzar las medidas de seguridad vial en la avenida Camino Real.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre la situación legal del detenido.