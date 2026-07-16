Muere pescador de 75 años en escollera de Playa Miramar

Un pescador de 75 años murió mientras realizaba pesca por buceo en Playa Miramar. Autoridades investigan un posible infarto

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Un pescador identificado como Nicolás N., de aproximadamente 75 años y conocido entre la comunidad pesquera de Playa Miramar como "El Apá", falleció la tarde de este miércoles mientras realizaba labores de pesca por buceo en la escollera de Ciudad Madero, Tamaulipas.

El incidente ocurrió frente al faro de la escollera, del lado del río Pánuco, donde compañeros del pescador observaron su cuerpo flotando a una distancia aproximada de 150 metros de la costa.

De acuerdo con los primeros testimonios, Nicolás había ingresado al agua para realizar sus actividades habituales de pesca. Minutos después, sus compañeros notaron que era arrastrado por la corriente y se movilizaron para rescatarlo.

Gracias a la boya de señalización que utilizaba durante sus inmersiones, los pescadores lograron ubicarlo y trasladarlo hasta la orilla, donde intentaron brindarle ayuda; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Investigan posible causa del fallecimiento

Los primeros reportes señalan que una de las principales líneas de investigación apunta a que el pescador pudo haber sufrido un infarto mientras se encontraba bajo el agua.

No obstante, será la necropsia de ley la que determine la causa oficial de la muerte y permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal, personal de la Secretaría de Marina y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades acordonaron el área, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y posteriormente realizaron su traslado al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones.

Familiares, amigos y compañeros de oficio del pescador llegaron al sitio tras conocer la noticia y lamentaron el fallecimiento de quien era reconocido dentro de la comunidad pesquera de Playa Miramar.