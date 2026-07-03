Hombre muere tras prenderse fuego frente a la ONU

Un hombre murió tras prenderse fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York. Autoridades investigan el caso, vinculado por activistas a la causa tibetana

Un hombre murió luego de prenderse fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en un incidente ocurrido la tarde del jueves que es investigado por las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que recibió una llamada de emergencia a las 22:32 GMT alertando que un hombre se había incendiado en la intersección de First Avenue y la calle 42. La víctima fue trasladada al Hospital Bellevue, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y, hasta el momento, no han informado oficialmente el motivo del incidente.

Víctima fue identificada por el Gobierno tibetano en el exilio

De acuerdo con un portavoz del NYPD, los agentes encontraron a un hombre de 52 años con quemaduras graves en todo el cuerpo tras responder a una llamada al servicio de emergencias alrededor de las 18:30 horas.

El Gobierno tibetano en el exilio y un activista radicado en Nueva York identificaron al fallecido como Lobga Rangzen, también conocido como Lobsang Palden.

Según estas fuentes, el hombre portaba una bandera tibetana y el hecho habría constituido una protesta contra el dominio de China sobre el Tíbet. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión.

Asimismo, un reporte del diario New York Post aseguró que la víctima llevaba una bandera tibetana durante el incidente, aunque esa información no pudo ser verificada de manera independiente.

Una transmisión en vivo realizada desde una cuenta de Facebook atribuida a Lobga Rangzen muestra a un hombre sosteniendo una bandera tibetana frente a la sede de la ONU antes de quedar envuelto en llamas.

En las imágenes se observa que la víctima cae al suelo mientras varios vehículos continúan circulando por la avenida y dos personas utilizan extintores para apagar el fuego.

Otro video publicado en la misma cuenta muestra al hombre haciendo un llamado a los tibetanos para trabajar por "la independencia del Tíbet" y a no olvidar su identidad, herencia y cultura. También acusa al Gobierno chino de aplicar políticas destinadas a destruir la identidad, la cultura y el idioma tibetanos.

El caso ocurre tras una nueva ley en China

El incidente se registró pocos días después de que China promulgara una ley de unidad étnica que amplía las normas sobre el uso del idioma chino en escuelas y gobiernos de regiones con minorías étnicas, además de impulsar una mayor "sinización" de la religión.

Activistas tibetanos y organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la nueva legislación, al considerar que podría profundizar la eliminación cultural de las minorías étnicas. Por su parte, Beijing sostiene que la ley protege los derechos de todos los grupos étnicos.

El Partido Comunista Chino gobierna el Tíbet desde 1951 y sostiene que la región ha formado parte del territorio chino durante siglos. En China, la bandera tibetana está prohibida y es considerada un símbolo del movimiento independentista.

Según el Gobierno tibetano en el exilio, en las últimas décadas se han registrado decenas de casos de autoinmolación vinculados con protestas contra el dominio chino sobre el Tíbet, aunque este tipo de acciones son extremadamente inusuales en Estados Unidos.

Gobierno tibetano llama a preservar la vida

En un comunicado difundido el viernes, el líder del Gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, expresó su pesar por la muerte de Lobga Rangzen y exhortó a los tibetanos a preservar sus vidas.

"Si bien honramos su devoción, la vida humana es preciosa y debe preservarse para servir a la lucha a largo plazo por el Tíbet".

Tsering afirmó además que los tibetanos enfrentan una "grave crisis" y pidió a los gobiernos, organizaciones de derechos humanos y comunidades tibetanas en el exilio alzar la voz ante la situación.

Tras el incidente, decenas de simpatizantes y manifestantes se reunieron frente a la sede de la ONU durante la noche del jueves, según mostraron videos difundidos en redes sociales.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró la postura oficial de Beijing al afirmar que Xizang, nombre con el que China se refiere al Tíbet, "siempre ha sido una parte inalienable del territorio chino desde la antigüedad".

La Organización de las Naciones Unidas indicó que el incidente ocurrió una vez concluidas las actividades programadas para ese día y precisó que no afectó el desarrollo de las operaciones del organismo.