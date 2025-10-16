Cerrar X
Tamaulipas

Padres cierran secundaria técnica para exigir regreso de director

Padres de familia brindan su respaldo para que el director regrese a sus labores cotidianas, a pesar de que fuese suspendido por presuntas falsas acusaciones

  • 16
  • Octubre
    2025

Un grupo de Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 27 de Nuevo Padilla, Tamaulipas, cerraron las instalaciones del plantel educativo para exigir que regrese el director de nombre Rubén Santana Medina, quien fuera suspendido de su cargo por supuestas falsas acusaciones, argumentando además que es un maestro muy estricto y prepotente. Sin embargo, los padres de familia señalan lo contrario y brindan su respaldo para que regrese a sus labores cotidianas. 

Al frente de la institución se encuentra el subdirector del plantel Rigoberto Muñoz, sin embargo, los mismos padres de familia, no lo aceptan debido a situaciones incómodas y negativas en las que ha venido incurriendo amparado por supuestos funcionarios de la secretaria de Educación.  

El director fue separado de su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“Los padres de familia estamos muy contentos y satisfechos con los trabajos que se han venido realizando por parte del director que nos han quitado, también exigimos un cambio de la mesa directiva, sobre todo transparencia y justicia para quienes trabajan de manera puntual y ordenada y pedimos orden por parte de todos los trabajadores y que se acaben los aviadores que tanto daño le hacen a la educación”, señalaron padres de familia.  

Finalmente mencionaron que de o recibir una respuesta positiva a sus peticiones, realizarán otro tipo de expresiones como manifestarse en la secretaría de educación ubicada sobre la Calzada General Luis Caballero, en Ciudad Victoria, mientras esto sucede, no hay clases en la Escuela Secundaria Técnica 27 de Nuevo Padilla.


