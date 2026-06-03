Mantiene el silencio director de secundaria acusado de mal manejo

Continúa la incertidumbre entre padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 66, ubicada en la colonia Satélite Norte, luego de que se hicieran públicas diversas inquietudes relacionadas con el destino de recursos económicos que estarían por llegar al plantel.

De acuerdo con versiones de algunos tutores, el monto ascendería a cerca de 600 mil pesos, cantidad que ya tendría una asignación prevista.

A pesar de las dudas y cuestionamientos surgidos en torno al tema, hasta el momento la dirección de la institución no ha emitido una postura oficial para aclarar cómo serán aplicados los recursos ni cuáles son los proyectos contemplados para beneficiar a la comunidad estudiantil.

La falta de información ha generado preocupación entre algunos padres de familia que buscan mayor transparencia sobre el manejo de estos fondos.

Los tutores reconocen que la llegada de recursos representa una oportunidad importante para mejorar las condiciones de la escuela; sin embargo, consideran fundamental que exista comunicación clara sobre el destino del dinero.

Por ello, esperan que en los próximos días las autoridades educativas del plantel den a conocer detalles sobre las obras, equipamiento o acciones que se pretenden realizar con dicha inversión.

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