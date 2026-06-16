Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
43023b88_3ffb_4c0c_939c_ab6fa262e9c2_20780153bd
Tamaulipas

Pandillas de la Amistad alistan encuentro provincial entre niños

Para la realización de este encuentro provincial, los organizadores solicitaron el apoyo de las parroquias de los ocho municipios.

  • 16
  • Junio
    2026

Con la frase "Unidos todos para formar un mundo mejor", miles de niños y adolescentes forman parte de Pandillas de la Amistad, un movimiento presente en la mayoría de las parroquias de México y de diversos países del mundo.

A través de este grupo, los menores evangelizan a otros niños y jóvenes de su misma edad, promoviendo la fe, la convivencia y los valores entre las nuevas generaciones.

A finales de julio, Reynosa será sede de un encuentro masivo donde se reunirán integrantes provenientes de distintos puntos del país para compartir experiencias y fortalecer su formación espiritual.

Pedro Eduardo Montalvo Aguirre, conocido dentro del movimiento como "Tío", informó que las actividades se desarrollarán los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en las instalaciones del gimnasio de la UAT.

“Es el 31 de julio, primero y 2 de agosto, iniciamos, y todas las actividades van a ser en el gimnasio de la UAT, dentro del gimnasio de la UAT, por seguridad, no salen de ahí más que para ir a dormir y ya, el único momento en el que van a salir va a ser el domingo aquí en esta parroquia, van a llegar a las ocho de la mañana, se va a hacer una caminata de aquí al gimnasio de la UAT, se trata de una caminata como de 40 minutos para que vean que hay muchachos que están interesados en la paz de nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país”, explicó.

Quienes forman parte de este movimiento encuentran un espacio para vencer sus temores y desarrollar la confianza necesaria para ayudar a personas de todas las edades.

Además, los participantes fortalecen su interés por los buenos valores y por acciones que contribuyen positivamente a sus comunidades.

Jacob Cabello, integrante de Pandillas de la Amistad, compartió cómo su vida cambió tras incorporarse al movimiento, destacando mejoras tanto en su desarrollo personal como académico.

“Entré y a partir de ahí como que algo se movió en mí, y comencé a leer la Biblia, algo que nunca había hecho, comencé a poner atención a lo que dice el padre en misa y me metí al coro de mi Iglesia, y en ese ámbito me han estado pasando cosas muy favorables; una de las principales es que he mejorado bastante a nivel académico, la relación con mi familia, con mis compañeros, y la verdad sí siento que ha hecho un gran cambio este movimiento de Pandillas”, relató.

Para la realización de este encuentro provincial, los organizadores solicitaron el apoyo de las parroquias de los ocho municipios que integran la Diócesis de Matamoros-Reynosa.

La colaboración puede realizarse mediante donaciones de alimentos, artículos de limpieza y espacios de hospedaje para grupos numerosos que visitarán la ciudad durante el evento.

Se espera la llegada de alrededor de 1,500 niños y adolescentes provenientes de diversos estados del país para formar parte de esta celebración de fe, amistad y servicio.

“Esperamos chicos de las mismas edades de ellos, entre 10 y 21 años, y algunos adultos de los estados de Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, nuestro estado Tamaulipas y Coahuila; esperamos alrededor de mil 500 asistentes”, señaló Pedro Eduardo Montalvo Aguirre.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

maestros_cierre_escuela1_796a5830cd
Docentes suspenden labores en 7 primarias de Victoria
ghdsh_c6ba982bed
Comercio sur se alista para un verano de alta actividad económica
onda_de_calor_ce9d8ab97d
Advierten extremar precauciones por altas temperaturas
publicidad

Últimas Noticias

HLHAY_Dy_Xo_AA_Sn_MU_8d4152e9c2
Hallan cuatro cuerpos en fosas clandestinas de La Marquesa
destruyen_914_kilos_droga_300_maquinas_1a3a5d916d
Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit
reconocen_vinculacion_educativa_4a01885913
Premian por fortalecer la vinculación educativa en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×