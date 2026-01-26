Podcast
Internacional

EUA deporta al excandidato de El Salvador Norman Quijano

El excandidato presidencial fue condenado a 13 años de prisión por fraude electoral y asociaciones ilícitas, tras pactar con pandillas apoyo político

  • 26
  • Enero
    2026

Estados Unidos entregó este lunes a El Salvador al diputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial Norman Quijano, condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por fraude electoral y asociaciones ilícitas, tras pactar con pandillas apoyo político a cambio de beneficios durante las elecciones presidenciales de 2014.

Quijano, de 78 años, fue detenido en marzo de 2025 en Estados Unidos y permanecía bajo custodia migratoria en Texas.

A su llegada al aeropuerto internacional Monseñor Romero, fue notificado formalmente de la sentencia y será trasladado a un centro penitenciario, informó la Fiscalía salvadoreña.

El presidente Nayib Bukele calificó la captura como “un mensaje para quienes huyen de la justicia”.

El exdirigente del partido Arena abandonó el país en abril de 2021, antes de perder su fuero legislativo. Fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que permite procesar a imputados prófugos.

Según la Fiscalía, Quijano negoció con líderes de la MS-13 y Barrio 18, ofreciendo dinero, reducción de operativos policiales y programas de reinserción. La acusación incluye la entrega de 100 mil dólares a pandilleros días antes de la segunda vuelta electoral de 2014.

Quijano fue alcalde de San Salvador, presidente del Congreso y diputado del PARLACEN para el periodo 2021-2026. Su desafuero fue aprobado en 2021, pese a intentos legales por revertirlo.


Comentarios

