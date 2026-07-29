PC fortalece capacitación para respuesta ante emergencias

Estas acciones fortalecen la coordinación interinstitucional, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia

Con el compromiso de fortalecer las capacidades de atención y coordinación ante situaciones de emergencia, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas realizó el curso denominado “Comando de Incidentes”, impartido una empresa estadounidense. por Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC).

En esta importante jornada de capacitación participaron también elementos de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Tampico, Protección Civil del municipio de Reynosa y COMAPA Zona Sur.

De igual manera, se sumaron a estas tareas de capacitación, integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el Grupo Voluntario ÉLITE, así como especialistas de Consultoría Cervantes.

Estas acciones fortalecen la coordinación interinstitucional, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, contribuyendo a brindar una atención más eficiente y oportuna a la población tamaulipeca.