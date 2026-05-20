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Tamaulipas

Doce mil familias están en riesgo por temporada de huracanes

Actualmente, se trabaja en la actualización de bases de datos y estrategias de atención en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, PC y Comapa

  • 20
  • Mayo
    2026

Alrededor de 12 mil familias que habitan en sectores vulnerables de Altamira podrían verse afectadas por inundaciones y desbordamientos durante la próxima temporada de huracanes, por ello ya se intensifican las acciones preventivas en el municipio.

El director de Protección Civil municipal, Romel Martínez, explicó que la mayor preocupación se concentra en comunidades ubicadas cerca de la margen del río Tamesí, zonas bajas y sectores históricamente afectados por lluvias intensas, por lo que personal de Protección Civil comenzará recorridos y notificaciones casa por casa para alertar a la población sobre posibles riesgos.

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Indicó que actualmente se trabaja en la actualización de bases de datos y estrategias de atención en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil del Estado, Comapa y dependencias municipales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia hidrometeorológica.

Dijo que los pronósticos preliminares para el Atlántico contemplan entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos, incluyendo tormentas tropicales y huracanes de distintas categorías, algunos con posibilidad de afectar la región del Golfo de México.

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Añadió que entre las acciones preventivas contempladas destacan simulacros, identificación de zonas de riesgo, monitoreo de cuerpos de agua y difusión de información oficial para mantener a la ciudadanía preparada durante toda la temporada.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta únicamente a reportes emitidos por autoridades oficiales y medios de comunicación confiables, a fin de evitar desinformación y actuar oportunamente en caso de emergencia.


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