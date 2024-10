Personas con discapacidad visual exigen mejor infraestructura

En el marco de la celebración del Día Mundial del Bastón Blanco, un grupo de personas con discapacidad visual salió a las calles de Reynosa para exigir mejoras en la infraestructura urbana que les permita desplazarse con mayor seguridad. A pesar de ser una parte fundamental de la sociedad, pocas autoridades han atendido sus necesidades, según manifestaron durante la movilización.

Mirsa Ramírez Reyes, coordinadora de la Fundación Miradas de Esperanza, destacó la falta de accesibilidad en la ciudad. “Nosotros buscamos que los espacios sean accesibles y que nuestros alumnos tengan esa presencia en la inclusión de la ciudad. Sabemos que muchas personas con discapacidad visual siguen en su casa, lamentablemente a veces por situaciones diversas. Las banquetas no son accesibles porque están obstruidas ya sea por los ambulantes o están destruidas. O simplemente no son lo suficientemente anchas para que los chicos puedan caminar con seguridad”, expresó Ramírez Reyes.

Reynosa es una ciudad plagada de baches, alcantarillas abiertas, banquetas en mal estado y otros obstáculos que representan un desafío diario para quienes viven con discapacidad visual. Durante la marcha, los participantes subrayaron el constante riesgo al que se enfrentan.

Elizabeth Pérez, madre de una menor con discapacidad visual, compartió su preocupación sobre las condiciones de las calles. “La verdad, no [son seguras]. Las banquetas están muy dañadas. Hace falta que las arreglen porque también hay alcantarillas abiertas que ponen en riesgo a los niños. Lo ideal sería que no estén agrietadas y que no haya alcantarillas abiertas, por protección de ellos”, señaló Pérez.

José Luis, uno de los manifestantes, relató una experiencia personal, mencionando que sufrió una lesión tras caer en un registro de drenaje sin tapa. “Una vez tuve la desgracia de caerme en una alcantarilla. He chocado con las casetas de teléfono que ya no funcionan”, afirmó.

El bastón blanco, una herramienta crucial para las personas con discapacidad visual, les permite identificar obstáculos en su camino. Paula del Ángel, quien acompañaba a su nieta para enseñarle a usar el bastón, comentó la situación crítica de la infraestructura. “Está todo muy mal. Se batalla mucho para quienes tienen alguna discapacidad. Hay que hacer conciencia, deben ver todo esto por los niños”, dijo del Ángel.

Durante la marcha, los manifestantes exigieron a las autoridades la instalación de guías podotáctiles en toda la ciudad, la colocación de semáforos sonoros y la implementación de señalética elevada que no represente un peligro para las personas con discapacidad visual.

