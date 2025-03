Pese a la inseguridad continúan sacerdotes su labor

“Los sacerdotes vamos a vivir lo que toda la gente, no podemos replegarnos y dejar de acudir para atender a nuestras comunidades”, afirmó el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa en torno a las indicaciones para los párrocos ante la inseguridad que se vive en algunas comunidades de los municipios que estan en su jurisdicción.

El representante de la iglesia católica señaló que van a seguir corriendo los riesgos que el pueblo que representan tal y como ocurrió con una señora que atiende la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Fernando que resultó herida por una situación de inseguridad.

“Como un servidor recorro toda la diócesis y, pues, hay veces que tengo que llegar noche, pero si se deja uno atemorizar, acaba uno no haciendo nada”, expresó.

Afirmó que la vida es un don precioso, que hay que vivirla y aprovecharla y la mejor forma es haciendo algo por los demás.

“Es la tarea que tenemos nosotros los sacerdotes, ser prolongación del amor servicial de Jesús que mejora la vida de todos y vamos a seguir adelante”, explicó.

Consideró que ante esa circunstancia los sacerdotes cumplen con sus deberes en cada una de las parroquias y capillas de la diócesis.

“Ojalá que quienes actúan mal recapacitaran el daño que se hace. A veces como que se vive una realidad paralela y no, hay que mirar el todo, no hay que hacer de una parte un falso todo. Hay veces que solamente están preocupados que por qué no entre otro grupo, que por esto, por aquello, pero se pierde de vista el todo y entonces así se toman decisiones equivocadas”, finalizó.

