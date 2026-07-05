Video exhibe pelea entre presuntos alumnos del CETis 109

En el año se han presentado más incidentes de esta índole, pese a los reiterados llamados de las autoridades educativas para evitar estos enfrentamientos

De nueva cuenta, estudiantes se vieron involucrados en un video donde se les observa en una riña verbal y golpes.

El video se supone que fue grabado por algunos otros compañeros de bachillerato, mientras usuarios de un estacionamiento de conocida tienda ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos de Ciudad Madero observaban este hecho.

El conflicto habría involucrado a alumnos del CETis 109

Conforme a los uniformes, se deduce que los alumnos cursan el CETis 109 y el conflicto involucra directamente a dos jóvenes que se van a los golpes en la vía pública, pasando entre los coches y cajones de estacionamiento.

Mientras esto sucede, un grupo de compañeros del CETis 109 se limita a observar, reír y grabar la pelea con sus teléfonos móviles… nadie intervino, ni siquiera algún adulto que pudo observar los hechos.

Se han registrado otros incidentes similares durante el año

En el año se han presentado más incidentes de esta índole, pese a los reiterados llamados de las autoridades educativas para evitar estos enfrentamientos.