Tamaulipas

Piden evitar cohetes ruidosos en posadas y fiestas decembrinas

La Asociación de Abogados Ambientalistas llamó a no usar pirotecnia de estallido fuerte para proteger a personas con autismo y mascotas

  • 03
  • Diciembre
    2025

Se acercan las posadas, y una de las maneras tradicionales de celebrar en México, es con juegos pirotécnicos.

Sin embargo, la petición un año más es evitar la pirotecnia de estallido fuerte, sino elegir solamente luces, a fin de no afectar a personas con autismo y mascotas, que suelen ser afectadas por el estruendo.

El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Ricardo Cruz Haro, hace nuevamente la solicitud a la comunidad, de dejar fuera los “cohetes” de estas fiestas navideñas y de fin de año.

“Hemos insistido mucho para que la ciudadanía participe en no usar los cohetes de estampido, que tienen detonación, porque daña gravemente no solamente a los niños y las personas adultas con algún grado de autismo, sino también a los animales”, mencionó..

Los animales tienen una una sensibilidad en su oído 10 veces mayor que el humano, por lo tanto, para ellos el estampido de un cohete es como tronar una granada enseguida de un ser humano, afirmó.

“En base a ello es que hemos insistido mucho en la Asociación de Abogados Ambientalistas para detener esta práctica, por lo menos no usar lo que son detonantes, sí aquellos que son de luces, que pueden ofrecer un espectáculo aéreo.

“Pero lo que son detonantes, lo que son explosivos, que han causado muchos daños, no utilizarlos”, expresó.

En años anteriores se han presentado casos en Tamaulipas de daño a personas porque los “cuetes” explotaron cerca de su cuerpo.

“Hemos visto en navidades anteriores, la pasada y la antepasada. Recuerdo en Reynosa el adulto que introdujo un cohete en un tubo, no explotó, se asoma al tubo y le voló la cabeza, prácticamente.

“El año pasado a un niño de entre siete, ocho años, le voló una mano un cohete. Entonces son armas, no son juegos, definitivamente la pirotecnia no es un juego, no es una diversión, puede convertirse en tragedia, puede convertirse en daños irreparables para el ser humano”, advirtió.


