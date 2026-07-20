Piden proteger a las mascotas ante las altas temperaturas

La Secretaría de Bienestar Animal de Reynosa exhortó a la población a resguardar a sus mascotas ante las altas temperaturas, proporcionándoles sombra y agua

Ante las altas temperaturas que continúan registrándose en Reynosa, el director de Bienestar Animal, Rubén Rea, hizo un llamado a la población para proteger a sus mascotas y brindarles espacios adecuados donde puedan resguardarse del intenso calor.

El funcionario recomendó mantener a los animales en áreas techadas o con suficiente sombra, además de proporcionarles agua fresca de manera permanente.

Señaló que quienes tengan la posibilidad también pueden colocar contenedores con agua y habilitar espacios que funcionen como refugios o estancias temporales para mascotas durante las horas de mayor temperatura.

“Le pedimos a la gente que sean conscientes de que resguarden a sus mascotas, constantemente les decimos que tenemos una temporada alta de calor, hay que resguardarlas y siempre tener agua para ellas. Si las pueden tener dentro del domicilio o cuentan con un área techada o un lugar donde se puedan proteger, es mucho mejor, porque está muy fuerte la temperatura y no queremos que un golpe de calor nos lleve a tener una mascota en el Hospital Veterinario”, expresó Rubén Rea.

El director de Bienestar Animal advirtió que la exposición prolongada al calor puede provocar golpes de calor y complicaciones en la salud de los animales, por lo que insistió en la importancia de tomar medidas preventivas para evitar que requieran atención médica.

Indicó que el personal de la dependencia permanece atento para atender cualquier situación que pudiera presentarse tanto en el Hospital Veterinario como en las oficinas ubicadas en la colonia Puerta del Sol, desde donde continúan promoviendo acciones encaminadas a proteger a las mascotas durante la temporada de calor y fomentar una cultura de bienestar animal entre la población.