Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_30_T120717_852_c1c283f3f7
Tamaulipas

Piden evitar pirotecnia en peregrinaciones por bienestar animal

Rescatistas exhortan a feligreses a no usar pirotecnia en peregrinaciones por el daño que causa a mascotas: estrés, riesgo, lesiones y contaminación

  • 30
  • Noviembre
    2025

A partir de este lunes en muchas partes del país y en particular en la capital del estado comienzan las peregrinaciones a la Virgen María de Guadalupe, cuya celebración central es el 12 de diciembre, cuando se recuerda su aparición en el Tepeyac. 

La rescatista de animales, cuyo seudónimo es Mía Fressy, recomienda a los feligreses evitar usar la pirotecnia ya que los animales son muy sensibles sobre todo perros y gatos debido a su oído agudo y sus sentidos desarrollados, que perciben los ruidos fuertes como una amenaza. 

“Ojalá que todas las iglesias y la peregrinos eviten usar estos artefactos porque además de afectar a las personas con alguna discapacidad, afectan a los animales”. 

“No crean que a la virgen le agrade mucho y no nos hará más milagros si usamos pirotecnia”. 

Dijo que un animal asustado huye despavorido, lo cual podría ocasionar un accidente automovilístico o de moto, al querer esquivarlos. 

Efectos de la pirotecnia en los animales

  • Miedo y estrés: Los ruidos fuertes y las luces brillantes pueden causar pánico y estrés en los animales.
  • Pérdida de audición: Los sonidos fuertes pueden dañar el oído de los animales, especialmente en perros y gatos.
  • Ansiedad crónica: La exposición repetida a la pirotecnia puede causar ansiedad crónica en los animales.
  • Lesiones físicas: Los animales pueden sufrir lesiones físicas al intentar escapar de los ruidos y luces. 

Peligros del uso de pirotecnia

  • Quemaduras: Los fuegos artificiales pueden causar quemaduras graves en personas y animales.
  • Incendios: La pirotecnia puede provocar incendios en viviendas y vehículos.
  • Contaminación: La quema de cohetes y fuegos artificiales puede contaminar el aire y el medio ambiente.
  • Accidentes: El uso de pirotecnia puede causar accidentes graves, especialmente en niños y personas no autorizadas. 

Recomendaciones para proteger a los animales

  • Mantenerlos en un lugar seguro: Durante las peregrinaciones y celebraciones, mantener a los animales en un lugar tranquilo y seguro.
  • Evitar la exposición: Evitar exponer a los animales a la pirotecnia y los ruidos fuertes.
  • Proporcionar un refugio: Proporcionar un refugio seguro y tranquilo para los animales durante las celebraciones. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5484_ffb96f4159
Reforzarán operativos contra pirotecnia en Monterrey
EH_UNA_FOTO_16_ead7411151
Inicia temporada de peregrinaciones a Concatedral de Guadalupe
EH_UNA_FOTO_10_9cafc27834
Llaman a no comprar y denunciar venta de pirotecnia
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5484_ffb96f4159
Reforzarán operativos contra pirotecnia en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T170429_027_8d7082e9be
Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington
EH_DOS_FOTOS_1_a3fdc73a6e
Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth en Baja California
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×